Crianças aproveitam lago artificial em mansão de traficante preso no Rio

O helicóptero da RECORD capturou imagens de um lago artificial pertencente ao traficante Peixão, localizado na comunidade da Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro. Após a descoberta pela polícia, a estrutura foi desmontada, mas o lago permanece, servindo como local de lazer para crianças. A prefeitura retirou as carpas que habitavam o lago.



