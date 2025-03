Crianças trocam tecnologia pela montaria em bois em Camapuã (MS)

Em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, crianças e adolescentes têm substituído a tecnologia pela montaria em bois no projeto Boi de Sela, liderado pelo ex-peão de rodeio conhecido como Chocolate. Com cerca de 20 alunos e fila de espera, as atividades são mais do que mero entretenimento: oferecem aprendizado e conexão com os animais. Maria Vitória, uma das jovens peoas, expressou sua paixão pelo boi Fumaça, enquanto Ítalo, novato no grupo, descreveu o nervosismo misturado com alegria em sua primeira montaria. Nicolas, outro participante, encontrou no projeto um meio de socialização e superação de desafios pessoais. A segurança das atividades é garantida pela Polícia Militar, enquanto a chuva fina de verão não desanima a criançada, que desfila pelas ruas sob olhares curiosos. Chocolate, com dedicação e amor, vê sua iniciativa como uma fonte de alegria e transformação na vida das crianças.



