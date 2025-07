Criminosa troca Comando Vermelho por outra facção e é procurada pelos ex-companheiros de crime

Uma mulher conhecida como “Diaba Loira” está sendo procurada por ex-companheiros de crime após trocar de facção. Eweline Passos Rodrigues, que já foi vítima de violência do ex-marido e chegou a pedir ajuda da polícia, acabou se envolvendo com o mundo do crime. Participou de ações criminosas e confrontos armados com policiais. Agora, após abandonar o Comando Vermelho e se aliar ao Terceiro Comando Puro, ela é procurada não apenas pela polícia, mas também por antigos parceiros do crime.



