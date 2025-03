Criminoso aproveita o feriado de Carnaval e invade loja de eletrônicos pelo teto na Grande São Paulo

Um criminoso aproveitou o feriado de Carnaval para invadir uma loja de eletrônicos na Grande São Paulo. Imagens mostram o ladrão entrando pelo teto do estabelecimento. No dia do furto, Guilherme Savenago, dono da loja, publicou nas redes sociais que iria fechar o comércio mais cedo. Quando chegou para trabalhar depois do feriado, encontrou o local todo revirado.



