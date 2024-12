Criminoso se passa por paciente e assalta dentista na zona sul de São Paulo

Um homem se passou por paciente para assaltar uma dentista dentro do consultório em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ele chegou a aguardar um suposto atendimento, mas assim que entrou na sala da profissional, usou uma faca para ameaçá-la. A câmera de segurança do consultório não apareceu intimidar o criminoso, que não escondeu o rosto em momento algum. Ele conseguiu fugir com dois aparelhos celulares e um anel. A polícia realiza buscas pelo suspeito.