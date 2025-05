Criminoso se passa por técnico para enganar criança e roubar videogame na zona norte de SP

Um homem enganou uma criança para roubar seu videogame na zona norte da capital paulista. Ele se passou por técnico e usou o nome do pai do menino para ganhar a confiança da vítima. Ao entrar na residência, o criminoso desligou a internet para tentar desativar as câmeras de segurança, mas os equipamentos continuaram gravando. O golpista alegou que faria uma atualização no videogame, mas fugiu com o aparelho. A família registrou um boletim de ocorrência e estima um prejuízo de R$ 1.500. A polícia suspeita que o mesmo homem tenha cometido um crime semelhante dias antes, na zona leste da cidade, usando o mesmo modus operandi.



