Criminosos arremessam pedras contra ônibus e ferem passageiros em SP

No último mês, São Paulo registrou 350 casos de vandalismo em ônibus. Durante os ataques, pedras são arremessadas nas janelas dos veículos lotados, ferindo passageiros. A polícia investiga se os crimes estão ligados a desafios em redes sociais. Autoridades informam que não há registro de assaltos após os ataques, mas a preocupação com a segurança no transporte público persiste.



