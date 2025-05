Criminosos fazem reféns em rancho e tentam se passar por vítimas, mas são presos pela GCM

Dois bandidos invadiram um rancho que funciona como clube e restaurante, fazendo várias pessoas reféns. A polícia foi acionada depois que uma das vítimas conseguiu enviar um alerta à mãe por celular. Quando os agentes chegaram no local, os criminosos tentaram se passar por vítimas, mas não conseguiram enganar a GCM. O proprietário do restaurante relatou que foi ameaçado, já que os assaltantes exigiam dinheiro, mas não conseguiram acessar as contas bancárias. Os dois assaltantes foram presos, enquanto um terceiro indivíduo conseguiu fugir. Celulares, dinheiro e armas de brinquedo foram apreendidos.



