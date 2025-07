Criminosos invadem casa e levam cachorra de estimação depois de não conseguirem arrombar portão

Dois criminosos invadiram uma casa na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e depois de não conseguirem arrombar o portão, levaram a cachorra de estimação da família, uma Golden Retriever chamada Luna. A tutora Aline Fantinel disse que a cachorra foi adotada no início do ano e que espera reencontrá-la. A filha de 6 anos está desesperada com o sumiço de Luna.



