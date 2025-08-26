Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Criminosos invadem mansão, roubam cofre e trocam tiros com a polícia na zona sul de São Paulo

Após o crime, eles fugiram em um carro de luxo para a Comunidade de Paraisópolis

Balanço Geral|Do R7

Bandidos invadiram uma mansão no Morumbi, na zona sul de São Paulo, e roubaram um cofre. Após o crime, fugiram em um carro de luxo para a Comunidade de Paraisópolis. Policiais militares avistaram os suspeitos armados e houve troca de tiros. Um policial ficou ferido durante o confronto. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil e Militar.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.