Criminosos levam menos de 20 segundos para clonar controles de portões automáticos; confira

O Balanço Geral conversou com especialistas na área de elétrica para entender como ocorrem as clonagens de controles de portões automáticos, prática muito utilizada por criminosos em São Paulo nas últimas semanas. O técnico mostrou que se trata de uma ação simples, que criminosos conseguem realizar em menos de 20 segundos. O processo consiste em sintonizar um outro controle à frequência do aparelho original, que é a mesma do motor elétrico do portão. Os criminosos usam um dispositivo copiador de sinal. Confira o processo completo na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!