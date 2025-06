Criminosos planejam invasão de residência por dois anos e fazem família refém em Sorocaba (SP)

Em Sorocaba (SP), uma família foi feita refém durante um assalto cuidadosamente planejado. Os criminosos afirmaram monitorar a rotina familiar há dois anos, e, armados, ameaçaram e forçaram a família a ir ao galpão de sua distribuidora de bebidas. No estabelecimento, as vítimas foram obrigadas a carregar mercadorias no carro. Os ladrões levaram joias, dinheiro e o veículo. Com medo, a família, que mora há 25 anos no mesmo endereço, pretende se mudar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!