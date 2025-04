Criminosos provocam acidente de propósito e tentam sequestrar homem em Guarulhos (SP)

Um homem foi rendido por três criminosos na frente de uma escola em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bandidos tinham como objetivo sequestrar a vítima e tentaram colocar ele à força dentro do carro. No entanto, a vítima resistiu e lutou com os ladrões, que taparam a boca dele. A cena assustou pais e filhos, que ficaram em pânico. Toda a situação começou com um falso acidente de trânsito, em uma ação da chamada ‘gangue da batida’.



