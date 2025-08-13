Criminosos rendem grupo de mulheres a caminho do ponto de ônibus em São Paulo

Um grupo de mulheres foi rendido por três criminosos em duas motos enquanto seguia para o ponto de ônibus, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Na ação, inteiramente gravada por câmeras de segurança, os criminosos levaram todos os pertences das vítimas. O crime aconteceu à noite e os assaltantes estavam armados. A polícia disse que nenhuma ocorrência formal foi registrada, mas que vai investigar o caso. Ninguém se feriu.



