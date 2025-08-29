Criminosos roubam quatro carros de loja de automóveis durante a madrugada em São Paulo

Uma loja de automóveis no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, foi assaltada durante a madrugada. Dois criminosos invadiram e levaram quatro carros. Eles carregavam uma mochila nas costas com ferramentas para estourar o portão e arrombar os cadeados que ficam presos nos carros.

Em sete minutos, o primeiro criminoso saiu dirigindo o primeiro veículo roubado. Segundos depois, o comparsa invadiu a loja e saiu com uma caminhonete. O primeiro suspeito voltou novamente para pegar mais um carro, fechou o portão da loja e saiu com o veículo. Uma hora e meia depois, a dupla voltou e roubou mais um carro.