Criminosos sequestram dois homens que transportavam carga de relógios em SP

Dois homens foram sequestrados na região do Brás, centro de São Paulo, enquanto transportavam uma carga de 60 relógios. Eles foram rendidos por bandidos armados e colocados em outro veículo, que seria usado para abandonar as vítimas em outro local. Uma viatura identificou que a placa do carro era adulterada e iniciou uma perseguição. Os criminosos foram presos e os reféns liberados. A polícia trabalha para localizar três bandidos que conseguiram fugir com a van e a carga roubada.