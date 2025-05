Criminosos usam guincho para furtar carro de motorista de aplicativo em Mogi das Cruzes (SP)

Criminosos usaram um guincho para roubar um carro de uma motorista de aplicativo em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. A motorista, que trabalhava com o esposo fazendo corridas com o mesmo veículo, chegou em casa depois de um dia de trabalho, mas não tinha vaga disponível no seu condomínio. Com isso, ela resolveu deixar o carro, que é uma herança dos seus pais, na rua. Uma vizinha flagrou um guincho levando o veículo, mas não desconfiou. O casal registrou um boletim de ocorrência, mas tem poucas esperanças de que o veículo seja recuperado, pois ele não tinha seguro.



