Criminosos usam guincho para furtar carro em plena luz do dia no Parque do Carmo, em São Paulo

Nesta quarta-feira (5), o carro de Michelle Leite, técnica de enfermagem, foi furtado na frente da sua casa, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, por um guincho. Ela estava em casa quando o crime aconteceu e reparou que seu veículo não estava mais no local onde deixou. Foi quando ela resolveu olhar nas câmeras de segurança e percebeu que os criminosos colocaram o carro dela em um guincho e levaram. Michelle já acionou a polícia, que ainda não conseguiu identificar os suspeitos nem localizar o guincho usado, mas trabalha para recuperar o veículo.



