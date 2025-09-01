Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Criminosos usam placas falsas em motos para burlar fiscalização em SP

Entre junho e julho, mais de 11 mil motos foram identificadas com essas placas ilegais

Balanço Geral|Do R7

Em São Paulo, o sistema de câmeras inteligente Smart Sampa revelou um esquema de uso de placas falsas em motocicletas para evitar a fiscalização. Entre junho e julho, mais de 11 mil motos foram identificadas com essas placas ilegais. Criminosos vendem e usam placas decorativas, com o código "BRA 49CC", para esconder os registros verdadeiros de motos roubadas.


Investigações indicam que 84% dos casos apresentam a mesma combinação numérica. As placas, vendidas legalmente na internet por cerca de R$ 30, costumam ser usadas por motociclistas em eventos. Entretanto, os criminosos as adotaram para camuflar veículos roubados.


Para combater a fraude, serão instaladas 100 câmeras em viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Polícia Militar (PM), integradas ao sistema Smart Sampa com reconhecimento óptico de caracteres. Até o momento, 15 motos com placas falsas foram apreendidas.


A expectativa é que essas medidas ajudem a deter o uso ilegal dessas placas e possibilitem a recuperação dos veículos roubados. Enquanto isso, muitos proprietários de motos estão redobrando seus cuidados contra possíveis furtos.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Fraude
  • GCM (Guarda Civil Metropolitana)
  • Internet
  • Paulista
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.