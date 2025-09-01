Criminosos usam placas falsas em motos para burlar fiscalização em SP

Em São Paulo, o sistema de câmeras inteligente Smart Sampa revelou um esquema de uso de placas falsas em motocicletas para evitar a fiscalização. Entre junho e julho, mais de 11 mil motos foram identificadas com essas placas ilegais. Criminosos vendem e usam placas decorativas, com o código "BRA 49CC", para esconder os registros verdadeiros de motos roubadas.

Investigações indicam que 84% dos casos apresentam a mesma combinação numérica. As placas, vendidas legalmente na internet por cerca de R$ 30, costumam ser usadas por motociclistas em eventos. Entretanto, os criminosos as adotaram para camuflar veículos roubados.

Para combater a fraude, serão instaladas 100 câmeras em viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Polícia Militar (PM), integradas ao sistema Smart Sampa com reconhecimento óptico de caracteres. Até o momento, 15 motos com placas falsas foram apreendidas.

A expectativa é que essas medidas ajudem a deter o uso ilegal dessas placas e possibilitem a recuperação dos veículos roubados. Enquanto isso, muitos proprietários de motos estão redobrando seus cuidados contra possíveis furtos.

aqui!