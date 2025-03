Cruzamento de dados emitidos por celulares ajuda na investigação do assassinato de Vitória Regina

Dados de celulares têm ajudado a polícia na investigação da morte da jovem Vitória Regina. Mensagens revelam que a adolescente contatou Gustavo Vinicius, seu ex-namorado, no dia do sumiço. Daniel, outro suspeito de estar envolvido no crime, também teve o celular periciado. Nele, foram encontradas imagens do trajeto diário da jovem. Os dez celulares apreendidos até o momento já deram informações importantes para a polícia chegar aos autores do assassinato e na elaboração do inquérito. No entanto, o aparelho fundamental para fechar o caso é o de Vitória, que, desde que ela sumiu no dia 26 de fevereiro, não foi encontrado.



