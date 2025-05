Cúmplices de chefe da máfia peruana são presos em São Paulo durante buscas por ‘El Monstro’

Dois cúmplices do chefe da máfia peruana conhecido como ‘El Monstro’ foram presos pela polícia em São Paulo. A polícia oferece quase R$ 1 milhão pela captura do criminoso. As buscas por Erick Luiz Moreno Hernandez, o ‘El Monstro’, mobilizaram 160 policiais militares do Batalhão de Choque que cumpriram 25 mandados de busca e apreensão nesta última operação. Ele é condenado a 32 anos de prisão no Peru, acusado de crimes como sequestros, homicídios, tráfico de drogas, extorsão e liderança de organização criminosa. A suspeita é que ele esteja escondido na capital paulista sob proteção da maior facção criminosa do estado, o PCC.



