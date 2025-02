Daniel Cravinhos se casa com mulher que era apontada como sua amante em relacionamento anterior

Daniel Cravinhos, um dos condenados pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, cumpre sua pena em regime aberto há sete anos. Em 2024, o homem abandonou a esposa, Andressa Rodrigues, depois do parto. Na época, ela divulgou conversas com Daniel e revelou que desconfiava que estava sendo traída. Agora, Daniel se casou novamente, justamente com a mulher que era apontada como sua amante quando ele estava com Andressa. A cerimônia, só para pessoas próximas, aconteceu em Santo André (SP).