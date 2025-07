Delegada diz que padrasto ‘sentia paixão’ por jovem de 19 anos envenenado em São Paulo

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que Admilson, padrasto do jovem que foi envenenado em São Bernardo do Campo (SP), seja apaixonado pelo enteado e que isso tenha motivado o crime. Segundo a delegada responsável pelo caso, um dos irmãos de Lucas Silva Santos, a vítima, revelou ter sido abusado sexualmente por Admilson. Um pedido pela prisão temporária do padrasto já foi emitido pela Polícia Civil e enviado à Justiça. Lucas de 19 anos, segue internado em estado grave na UTI.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!