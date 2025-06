Delegado afirma que polícia ainda não capturou o atirador responsável pela morte de engenheiro em SP

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) fez uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (6) sobre o caso do assassinato de Francisco Filippo, engenheiro de 57 anos morto em casa na zona oeste de São Paulo. Nesta sexta-feira (6), a polícia localizou três dos quatro suspeitos do crime. Um deles morreu em uma troca de tiros e outros dois foram presos. Um dos delegados responsáveis pelas investigações afirmou que, provavelmente, o atirador é William, o quarto suspeito, que conseguiu fugir da polícia. Veja um trecho da coletiva.



