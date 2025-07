Delegado fala com o Balanço Geral sobre investigações de ataques contra ônibus em SP

Nos últimos dias, São Paulo enfrenta uma onda de ataques a ônibus, com quase 40 incidentes ocorridos nas últimas 24 horas, totalizando cerca de 400 casos no estado até o momento. As autoridades, incluindo a Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal, estão em ação para identificar os responsáveis. O delegado José Luiz Nogueira conversou com o Balanço Geral e deu mais detalhes sobre as investigações. 'Nosso objetivo imediato é cessar os ataques', declarou.



