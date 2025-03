Delegado-Geral fala ao vivo com o Balanço Geral e detalha avanços na investigação do Caso Vitória

O Delegado-Geral Artur Dian conversou ao vivo com o Balanço Geral para dar atualizações sobre o Caso Vitória. Ele destacou a necessidade de cautela nas investigações do crime. Artur detalhou como é feita a análise dos celulares dos suspeitos e declarou: "Com certeza em alguns dias teremos um esclarecimento melhor de tudo que aconteceu".





Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!