Delegados responsáveis pelo caso do garoto que matou os pais no RJ falam com o Balanço Geral

O delegado Matheus Soares, de Água Boa (MT), cidade da namorada virtual do garoto que matou os pais e o irmão no Rio de Janeiro, comentou sobre a participação da adolescente no crime. Segundo ele, o próximo passo dos dois seria matar os pais dela. Já o delegado Carlos Augusto, responsável pelo caso no RJ, afirmou que “os depoimentos dos adolescentes sugerem personalidades psicopatas”. Os suspeitos mantinham um relacionamento virtual há mais de seis anos e se conheceram em um jogo online. O estopim para o crime foi a negativa dos pais do garoto quanto à possibilidade de ele visitar a namorada no Mato Grosso. O objetivo final do casal seria ficarem juntos e eliminar qualquer um que se opusesse. Atualmente, a garota está detida em Água Boa.



