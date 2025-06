Dentro da Notícia: Assaltantes armados usam motos para fazer arrastão em São Bernardo do Campo (SP)

Quatro suspeitos em motocicletas realizaram uma série de assaltos rápidos em São Bernardo do Campo (SP). No flagrante, eles abordaram um carro parado com pisca-alerta ligado, exigindo que o motorista atravessasse a rua. Em seguida, assaltaram também um motociclista na mesma área.



