Dentro da Notícia: Criminosos roubam carro estacionado na rua durante a madrugada em São Paulo

Dois homens roubaram um carro que estava estacionado na rua, durante a madrugada, em Aricanduva, zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança do local capturaram a ação. Os dois suspeitos se cumprimentaram, arrombaram a porta do carro, fizeram a ligação direta e saíram dirigindo.



