Dentro da Notícia: Discussão no trânsito termina com fuga inusitada no Tatuapé (SP)

Um desentendimento entre motoristas no Tatuapé, zona leste de São Paulo, terminou de forma inesperada. Após ser fechado por um carro prata, o condutor de uma SUV branca recusou-se a sair do veículo e tentou fugir em marcha à ré. Em seguida, avançou bruscamente, atingindo a porta do outro carro, que estava aberta, e saiu do local sem prestar esclarecimentos. O motorista do carro prata havia descido para reclamar de uma leve batida da SUV em seu veículo instantes antes.



