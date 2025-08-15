Dentro da notícia: Dupla tenta roubar moto, não consegue e faz segunda vítima em São Paulo

Uma dupla de criminosos tentou roubar uma moto, não conseguiu e foi atrás de uma segunda vítima para roubar a motocicleta no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Os bandidos chegaram a pé e se atrapalharam na hora do assalto. Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!