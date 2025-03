Dentro da Notícia: Entregador se distrai e tem toda a carga roubada em São Paulo

Um entregador teve toda a carga furtada enquanto realizava uma entrega no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. Ele estacionou o carro e desceu para tocar a campainha, sem notar que seis homens se aproximavam. Enquanto a vítima estava distraída, o grupo abriu o porta-malas do veículo e retirou toda a mercadoria. Após o furto, os suspeitos fugiram rapidamente, alguns de bicicleta e outros correndo. O entregador não reagiu. A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens de segurança para tentar identificar e prender os responsáveis.



