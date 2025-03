Dentro da Notícia: Família é rendida por homens armados enquanto entrava no carro, na zona sul de SP

Uma família foi rendida por criminosos armados enquanto entrava no seu carro depois de sair de um condomínio, por volta das 20h, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Quando a família guardava as coisas dentro do veículo, dois homens em uma moto fizeram a abordagem, apontando a arma para a mulher que segurava uma criança no colo. Eles tomaram os celulares das vítimas.



