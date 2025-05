Dentro da Notícia: Homem é assaltado enquanto entrava em lar de idosos em São Paulo

Um homem foi assaltado por quatro criminosos enquanto esperava para entrar em um lar de idosos na região de Interlagos, bairro da zona sul da capital paulista. As câmeras de segurança do local gravaram a situação. Os criminosos chegaram a pé, cercaram o homem, que se rendeu imediatamente, e roubaram os pertences dele.



