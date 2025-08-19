Dentro da Notícia: Motociclista é assaltado ao parar moto em frente a condomínio para fazer entrega

Um motociclista foi assaltado quando parou a moto em frente a um condomínio para fazer uma entrega em Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo. As câmeras de segurança da região flagraram toda a ação dos criminosos. Eles chegaram no local, abordaram o entregador por aplicativo e levaram a moto dele. O rosto dos criminosos foi capturado pelos circuitos de segurança. É possível ainda ver o desespero da vítima após ter tido o seu instrumento de trabalho roubado.



