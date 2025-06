Dentro da Notícia: Quatro criminosos são flagrados roubando duas motos na zona sul de SP

Quatro criminosos em duas motocicletas roubaram duas motos no bairro do Sacomã, na zona sul de São Paulo. As imagens, registradas por uma telespectadora do Balanço Geral, mostram os suspeitos levando primeiro uma moto financiada, seguida por outra. A placa de uma das motos é STH9E12 e qualquer informação sobre os bandidos pode ser encaminhada para a polícia.



