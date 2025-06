Dentro da Notícia: Vazamento de gás de botijão provoca explosão na Índia

Na Índia, uma mulher tentou conter o vazamento de gás em uma mangueira dentro de sua casa. Sem sucesso, ela desistiu e deixou a mangueira se contorcendo no interior do imóvel. Após cerca de dois minutos de vazamento contínuo, o gás pareceu ter acabado. Foi então que ela e um homem retornaram ao local, porém, uma forte explosão ocorreu, incendiando a casa.



