Desembargador tem casa invadida; família afirma que apenas ajudante do jardineiro tinha a chave

A família do desembargador que teve a casa roubada por quatro criminosos no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, alegou que apenas o ajudante do jardineiro tinha a chave do imóvel. A polícia já levou esse ajudante para depor e ele aceitou colaborar com as investigações. O filho e a sobrinha do casal foram amarrados pelos criminosos, que conseguiram fugir por um cano de água. O prejuízo deixado foi de R$ 50 mil.



