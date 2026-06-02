Desenho animado vira código secreto e ajuda motorista sequestrado a ser resgatado
Código discreto usado durante ligação alertou a mulher da vítima e acelerou ação policial
O que parecia ser apenas mais uma corrida de aplicativo em Campinas (SP) se transformou em horas de terror para um motorista que prefere não ter a identidade revelada. A solicitação da viagem foi feita por uma mulher, mas, no local de embarque, quem entrou no veículo foi um homem adulto acompanhado de um adolescente. A situação despertou desconfiança, mas a corrida foi iniciada.
Pouco depois, o motorista percebeu que estava diante de um sequestro. O carro de trabalho virou cativeiro e a vítima foi agredida enquanto recebia ameaças constantes. Os criminosos assumiram o controle do veículo, trocaram de lugar com o motorista e tentaram impedir qualquer pedido de socorro.
Com um moletom cobrindo seu rosto para que não identificasse o trajeto, o motorista ficou sob o controle dos sequestradores. Em seguida, foi levado para uma área de mata, onde outros comparsas se juntaram ao grupo. Sob ameaças e agressões, ele foi obrigado a fornecer senhas e realizar transferências bancárias para os criminosos.
Enquanto isso, a esposa da vítima tentava contato repetidamente. Para evitar suspeitas, os sequestradores permitiram uma ligação e orientaram o que deveria ser dito. Durante a conversa, porém, o motorista mencionou que, ao voltar para casa, assistiria a um desenho animado com a mulher. O detalhe parecia comum, mas fazia parte de um código conhecido apenas pelo casal: justamente aquele desenho era odiado pela esposa. Ao ouvir a frase, ela percebeu que algo estava errado e acionou a polícia.
Mesmo após o alerta, o sequestro continuou. O motorista foi levado para uma casa em construção e amarrado a uma cama. Cerca de 20 minutos depois, ouviu a chegada das viaturas. A polícia rastreou o celular da vítima e localizou o cativeiro em Sumaré (SP). A operação resultou na prisão de um suspeito, apontado como responsável por manter o motorista em cárcere. Em poucas horas, os criminosos causaram prejuízo superior a R$ 42 mil.
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