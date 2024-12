Disputa por terreno causa cena de violência entre parentes na Grande São Paulo

A disputa por um terreno resultou em uma cena de violência entre pessoas de uma mesma família, em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Maria Alda, não aceita que a sogra Jozina tenha parte de um terreno comprado pela idosa e o próprio filho. As brigas são comuns e já resultaram no registro de oito boletins de ocorrência. Em imagens, gravadas por câmeras de segurança, Jozina é atacada com um cabo de vassoura por Euflosina, mãe da própria nora.