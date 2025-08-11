Doc Investigação traz novas revelações sobre o caso Gil Rugai na noite desta segunda (11)

O programa Doc Investigação, conduzido pela apresentadora Thais Furlan, traz novas revelações sobre o caso Gil Rugai, acusado de comer um crime que chocou o país em 2004. O caso se refere aos assassinatos cometidos por ele contra o seu pai e a sua madrasta no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Atualmente, o condenado cumpre pena em regime aberto. Ele concedeu uma entrevista à repórter Thais Furlan. O programa vai ao ar às 22h45 desta segunda-feira (11). Não perca!



