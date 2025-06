Donald Trump diz que Irã e Israel violaram acordo de cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo de cessar-fogo entre Irã e Israel, que deveria ter entrado em vigor na manhã desta terça-feira (24). O presidente americano demonstrou insatisfação com a violação do acordo por ambos os países, ressaltando que Israel não deve retomar os ataques contra o Irã. O conflito teve início em 13 de junho, com uma operação israelense para conter o avanço do programa nuclear iraniano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!