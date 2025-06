Dono de lojas de ótica na Grande SP desaparece após ir a evento em Interlagos, zona sul de São Paulo

O dono de uma rede de lojas de ótica, Adalberto Júnior, de 36 anos, desapareceu na última sexta-feira (30) após ir a um evento de motocicletas no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O carro dele foi flagrado no estacionamento em que foi deixado, próximo ao local do evento, mas ele não voltou ao veículo. Um amigo que estava com ele no momento disse à polícia que Adalberto comentou que seu celular havia ficado sem bateria e, logo depois disso, se despediu dele. Desde então, o empresário não foi mais visto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!