Dono de tabacaria é morto a facadas horas após inaugurar o próprio negócio em SP

Octávio Henrique Queiroz, conhecido como MC Octa, tinha acabado de realizar o sonho de abrir sua própria tabacaria em São Bernardo do Campo. Infelizmente, horas após a inauguração, ele foi morto durante uma briga com um cliente.

A confusão começou quando o cliente questionou o valor cobrado pela consumação. Ele saiu do local, mas retornou acompanhado de outra pessoa, e a discussão acabou em violência fatal do lado de fora da tabacaria. Octávio foi esfaqueado e, mesmo após receber atendimento médico de emergência, não resistiu.