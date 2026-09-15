Dono de tabacaria é morto a facadas horas após inaugurar o próprio negócio em SP
Adriano Almeida Pereira, de 39 anos, foi identificado como o autor do crime
Octávio Henrique Queiroz, conhecido como MC Octa, tinha acabado de realizar o sonho de abrir sua própria tabacaria em São Bernardo do Campo. Infelizmente, horas após a inauguração, ele foi morto durante uma briga com um cliente.
A confusão começou quando o cliente questionou o valor cobrado pela consumação. Ele saiu do local, mas retornou acompanhado de outra pessoa, e a discussão acabou em violência fatal do lado de fora da tabacaria. Octávio foi esfaqueado e, mesmo após receber atendimento médico de emergência, não resistiu.
Adriano Almeida Pereira, de 39 anos, foi identificado como o autor do crime. Ele já tinha antecedentes criminais e agora é procurado pela polícia. As autoridades também estão buscando identificar seu cúmplice. A comunidade, amigos e familiares de Octávio estão chocados com a tragédia.
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