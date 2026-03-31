É Sério Isso? Vendedor cria robô que puxa carrinho e interage com clientes no litoral de SP

Éder César, conhecido como Edy Prata, é um vendedor ambulante de pipoca na Praia Grande, litoral de São Paulo. Recentemente, ele criou um robô chamado Frank, responsável por puxar o seu carrinho e interagir com os clientes. O robô foi inspirado no personagem Puxa-Frango, do desenho Pica-Pau, e construído com meia tonelada de materiais recicláveis.

Edy Prata sempre teve interesse por tecnologia e desde criança já criava objetos usando latas e arames. Com o tempo, ele se tornou soldador profissional e aprimorou suas habilidades em transformar sucatas em invenções úteis. Frank é um sucesso nas ruas da Praia Grande e atrai muitos curiosos ao carrinho de pipoca de Edy.



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