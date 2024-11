Elevador de prédio de luxo despenca em Salvador (BA) e deixa duas pessoas mortas

Dois trabalhadores morreram depois que um elevador despencou de uma altura de 25 metros em um prédio de luxo em Salvador, na Bahia, nesta quinta (14). Ariston de Jesus, de 61 anos, e Manuel Francisco da Silva, de 54, eram funcionários da empresa responsável por fazer a mudança de um apartamento localizado no sexto andar. Segundo a Defesa Civil, o equipamento não estava transportando cargas no momento em que caiu. As causas do acidente serão investigadas.