Embaixada brasileira no Peru diz que translado do corpo de montanhista é responsabilidade da família

A embaixada brasileira em Lima, no Peru, disse que o traslado do corpo de Edson Bandeira, montanhista encontrado morto no país, é de responsabilidade da família. O Itamaraty sustentou que não é possível o gasto de dinheiro público com esse tipo de ação. No entanto, a diplomacia brasileira acompanha o caso de perto e disse que pode dar orientações e ajudar com as documentações necessárias.



