Empresária denuncia diarista por roubar joias da casa dela na Vila Mariana, na zona sul de SP

Uma empresária que mora em um condomínio de casas na Vila Mariana, bairro nobre na zona sul de São Paulo, denunciou a diarista que limpava a casa dela por ter roubado as suas joias. A diarista foi presa com um comparsa e algumas das joias foram apreendidas com ela. A polícia acredita que não foi a primeira vez que a dupla roubou joias das casas das pessoas para as quais trabalhavam.



