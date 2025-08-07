Empresária é encontrada morta em lago após inauguração de loja nos Estados Unidos

A empresária e designer irlandesa Marta Nolan, de 33 anos, foi encontrada morta boiando em um lago ao lado de um iate de luxo em Long Island, Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava comemorando a inauguração de mais uma da loja e decidiu se hospedar no Montauk Iate Club, lugar frequentado pela elite da região. Durante a madrugada, Marta foi avistada boiando e socorristas foram acionados, mas a morte foi declarada no local. Testemunhas disseram ouvir gritos vindos do cais e a voz de um homem. A polícia trata a morte como homicídio e aguarda os resultados dos exames toxicológicos para determinar a causa.



