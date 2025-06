Empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos pode ter morrido por asfixia

A morte do empresário Adalberto Júnior, de 36 anos, encontrado morto no Autódromo de Interlagos, ainda é um mistério. A polícia considera tanto a possibilidade de acidente quanto de assassinato. Informações preliminares indicam que ele pode ter morrido por asfixia após cair em um buraco. Rafael, amigo de Adalberto, revelou em depoimento que ambos fizeram testes de moto antes de assistir a um show, onde consumiram maconha. No entanto, o exame toxicológico preliminar apenas detectou alto consumo de álcool. Não foram encontradas lesões profundas no corpo de Adalberto, apenas arranhões de origem desconhecida.



